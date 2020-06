Juliana Oxenford y su transformación en los looks con los que fue portada de revista

Juliana Oxenford, quien nos sorprendió hace algunas semanas con la noticia de su embarazo, a lo largo de su carrera como periodista no se ha realizado grandes cambios de looks; sin embargo, con el tiempo ha pasado por diversos estilos.

La presentadora de ATV compartió en Instagram algunas imágenes en las que fue protagonista de las portadas de algunas revistas del medio local. Conoce cuáles fueron algunos de sus outfits de antaño que quedaron inmortalizados en el papel.

Juliana Oxenford y su look pelirrojo

Una de sus primeras portadas fue para la revista Ellos y Ellas de Caretas y aunque no se puede ver toda la imagen completa podemos notar que la periodista prefirió un look más casual con una blusa color negro. En la actualidad, los vestidos se han convertido en una de las prendas favoritas de Juliana.

En aquella época, cuando era conductora de RPP Tv, ella aún no llevaba su clásico tono rubio que ahora se ha vuelto casi en su sello personal. Más bien se inclinaba por una coloración rojiza que le asentaba muy bien pues resaltaba su tez.

Juliana Oxenford y su look pre rubio

En esta faceta la actual presentadora de Al estilo Juliana continuaba con esa onda de frescura y comodidad que reflejaba a través de sus outfits. Un básico en la parte superior que lo combinaba con una falda chaliz, estilo bohemio de diseño trivial.

En cuanto a su cabello la periodista ya comenzaba a probar nuevas opciones para resaltar su estilo. Las mechas llegaron a su vida y desde ahí empezó a optar por diversos tonos dorados hasta quedarse con su look definitivo, al menos que ya mantiene por mucho tiempo, el rubio, aunque en distintas versiones.

Juliana Oxenford y su look maternal

Este look es uno de nuestros favoritos pues generalmente prefiere mostrar su pelo totalmente lacio durante sus programas en vivo. En cambio, aquella vez, se decantó por unos rizos no tan definidos que redondearon su look maternal. La sesión fotográfica fue realizada para una entrevista en el diario Trome durante su primer embarazo.

Recientemente Juliana Oxenford volvió a a ser portada de la revista Somos en la que se luce con algunas imágenes enternecedoras con su nueva pancita de embarazo.