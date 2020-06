Fernanda de 'Rubí' causa sensación con impresionante cambio de look juvenil

La destacada actuación y belleza de Bárbara Mori en Rubí nos hizo querer a su personaje aun cuando cometiera algunas maldades allá por el 2004. Pero, esta vez, no queremos enfocarnos en la actriz de 40 años sino en la pequeña Fernanda, quien en la actualidad ya se ha convertido en una adolescente.

La joven mexicana dejó atrás aquella prominente melena llena de rizos para dar paso a una cabellera rubia y un look totalmente renovado propio de su nueva etapa juvenil. ¿Quieres conocer cómo se luce 16 años después del estreno de la novela de Televisa?

¿Cómo es el nuevo look de Fernanda de ‘Rubí’?

El nombre verdadero de la actriz es Kristel Casteele, quien acompañó a Barbari Mori a lo largo de los capítulos de una de las telenovelas más exitosas en México y en Latinoamérica.

En la serie la niña cautivaba con su ternura y una cabellera con un estilo muy similar al de su tía en la ficción. No obstante, el tiempo no ha transcurrido en vano para la menor quien ahora posee un gusto particular por la moda y las tendencias.

En las fotos que compartió a través de su cuenta de Facebook Kristel muestra su nueva inclinación por la moda Street style en donde prefiere optar por jeans rasgados y prendas en tonos oscuros. Además, ha preferido decolorar su cabello y apostar por el rubio, pero dejando las raíces de su tono base al natural.

Por el momento la joven se mantiene alejada del mundo de la actuación, pero mantiene actualizada sus redes sociales para aquellas personas que aún recuerdan su entrañable papel en la telenovela Rubí.