El ángel de Victoria's Secret Romee Strijd anuncia que está embarazada

La modelo Romee Strijd acaba de compartir una maravillosa noticia con el resto del mundo: está embarazada. El ángel de Victoria’s Secret hizo el anunció a través de su canal de Youtube, donde narró el duro trayecto que le tomó poder llegar a un estado de gestación.

“Hace 2 años me diagnosticaron SOP (síndrome de ovario poli quístico) después de no tener mi período durante 7 años. Estaba devastada porque ser madre y formar una familia con @laurensvleeuwen es mi mayor sueño... Tenía tanto miedo que nunca podría hacerlo porque me dijeron que era más difícil tener bebés de una manera natural ...”, contó Romee en su Instagram.

“Empecé a investigar sobre SOP y llegué a la conclusión de que el mío no era el típico SOP... El mío sucedía porque mi cuerpo estaba en modo de lucha o huida... Lo que significa que mi cuerpo estaba bajo un estrés constante. Nunca me sentí súper estresada mentalmente, así que fue difícil entender esto, pero mi vida consistía en viajar todo el tiempo (sin biorritmo), hacer ejercicio todos los días, comer súper limpio (restringir los alimentos)". Si bien Romee admitió que nunca se sintió ansiosa, por su carrera tenía una vida muy agitada y demandante, cosa que le impedía quedar embarazada.

“Estoy muy feliz y agradecida de decir que recuperé mi período el pasado noviembre y que pronto seremos una familia de tres y a las mujeres que intentan concebir, les diría que cree en sí mismas y sé amable contigo misma y con tu cuerpo; y no dejes que esos pensamientos te afecten demasiado".

Si quieres conocer la historia completa, puedes ver el video que publicó en su canal de Youtube. ¡Felicidades a la pareja!