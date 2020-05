Reina Letizia apuesta por el estilo tweed para su reciente videoconferencia

Por la crisis por el coronavirus, los reyes continúan con sus actividades agendadas a través de videollamadas, pero lo que no podemos dejar pasar desapercibido son los looks que lleva Letizia Ortiz en estas apariciones.

En su última videoconferencia, la reina Letizia conversó con la Confederación Española de Familias de Personas Sordas, para analizar el impacto de la pandemia. Para ello, como ya es costumbre, la reina lleva un look cómodo y elegante.

El estilo de Letizia Ortiz en su última aparición

La reina llevó consigo una chaqueta de estilo tweed, un clásico y, probablemente, básico en su armario con el que ha marcado su estilo.

Esta prenda es de Hugo Boss y, no dudamos, te recuerde a alguna otra que le hemos visto antes y que también ha combinado con un pantalón negro, con joyas de bambú y su infaltable anillo de Karen Hallam.

Definitivamente, Letizia Ortiz tiene definido que su estilo es el sobrio, pues este es el que predomina en sus recientes look, aunque no podemos negar que, cuando sus apariciones eran fuera de casa, optaba por looks más relajados.

Todo parece indicar que los tonos oscuros, neutros y prendas clásicas se convertirán en las que más use, al menos por este tiempo de confinamiento.