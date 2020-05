¡No extrañes la MET Gala! Habrá un especial en Youtube que no te puedes perder

Como costumbre, hoy estaríamos a la espera de disfrutar una fecha más de la MET Gala, sin embargo la crisis por el coronavirus ha obligado a Anna Wintour a cancelarla.

Sin embargo, la directora ha anunciado que, a pesar de no tenerlo como cada año, se encargó de preparar un especial al que llama A Momento with the MET que será una transmisión especial en Youtube de los mejores momento de este evento.

“Será imposible recrear la gala el lunes por la noche, aunque me ha encantado escuchar cómo tantos marcan la ocasión a su manera. En cambio, les pedí a algunos amigos que se unieran a mí por un momento simple, uno que espero nos traiga un poco de alegría", indicó Anna a Vogue US.

Este especial tendrá los mejores looks a lo largo de la historia de esta inolvidable gala y tendrá los momentos que llegaron a marcar un antes y después del evento.

¿Cuándo se dará este especial?

'Un Momento con el MET' se llevará a cabo en un en vivo de YouTube a partir de las 6 de la tarde de hoy lunes.

Esta transmisión iniciará con un discurso, performance de bandas y canciones que acompañarán el evento. Además, tendrán un video en el que tendrán recuerdos memorables de Stella McCartney, Naomi Campbell y demás invitados que fueron parte de la MET por varios años.

MET Gala se une a la lucha

Además, en la transmisión se invita a que los espectadores puedan hacer donativos a alguna de las instituciones benéficas que se encuentran apoyando a los más afectados por la pandemia.