Andrés Wiese y los imponentes looks con los que deslumbra en Instagram

Andres Wiese tiene más de una razón para estar entre los favoritos del 'Rostro más bello del mundo', y es que el actor peruano se ha robado nuestras miradas y no podemos negar que su popularidad creció cuando interpretó a 'Nicolás'.

Pero, además de ser uno de nuestros rostros favoritos, el artista comparte en Instagram una diversidad de fotos en las que nos deja ver diversos looks que demuestran que también es seguir de la moda.

Andrés Wiese deslumbra con sus looks en Instagram

Andrés no teme a atreverse a lucir colores vibrantes en su look, por ello rompió estereotipos y demostró que los colores no deben tener géneros. Es así que se lució con un traje roja el que acompañó con el mensaje 'Cambiemos esa estúpida idea que los colores definen o son exclusivos'.

Además, el actor también se luce fresco con tonos azules. En un día de playa y relajado, lleva consigo un short de rayas junto a una relajada camisa manga corta en tono azul marino, perfecto para un día de vacaciones.

Los básicos son también parte de su armario. Por ello no duda en posar con un par de jeans en un clásico color azul, junto a una camiseta en blanco total. Definitivamente el estilo clásico y con básicos también son parte de su look.

Vota por Andrés Wiese para el 'Rostro más bello del mundo'

Para apoyar al actor peruano, haz click aquí y dale 'me encanta' con tu cuenta de Instagram. Hasta el momento el actor está entre los favoritos dejando atrás a celebridades como Chris Evans.