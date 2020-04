Bicarbonato de sodio, miel y limón: Tratamiento para blanquear la piel de la entrepierna

Por diversos motivos algunas zonas de la piel, como las axilas y las entrepiernas, tienden a oscurecerse y, aunque a muchas mujeres no les agrade, debemos recalcar que es un proceso natural y normal.

Sin embargo, también hay que ser sinceras, al momento de usar shorts o ir a la playa este detalle estético es mucho más notorio. Por ello queremos compartirte algunos tratamientos de belleza, en base a ingredientes caseros y naturales, para aclarar la entrepierna de forma sencilla y eficaz.

¿Cuáles son las causas del oscurecimiento de la entrepierna?

De acuerdo al portal de UnComo algunos de las principales causas que ocasionan el oscurecimiento de la piel en dicha zona son las siguientes:

-El roce de las piernas y la fricción con la ropa.

-El material de la ropa interior también puede aumentar la fricción.

-Mala depilación o una depilación excesiva.

-Acumulación de células muertas

¿Cómo aclarar la entrepierna con bicarbonato y limón?

Como ya hemos mencionado los beneficios del bicarbonato de sodio son infinitos y así como nos ayuda a disimular las canas, exfoliar el rostro y tratar las arrugas, ahora nos servirá para blanquear la zona de la entrepierna.

Se puede emplear el bicarbonato de sodio sin ningún ingrediente adicional, solo requieres unas tres cucharadas del producto y un poco de agua para crear una pasta homogénea. Deja que actúe por unos veinte minutos y luego lava con un jabón con pH neutro.

En caso quieras potenciar sus efectos puedes agregar un zumo de uno de nuestros cítricos favoritos, el limón. Ten presente que esta mezcla es bastante fuerte por lo que no deberás dejarlo en tu piel por más de 10 minutos.

¿Cómo aclarar la entrepierna con bicarbonato y miel?

La miel también es un excelente exfoliante y removedor de impurezas así que junto al bicarbonato de sodio realizará un gran trabajo para atenuar las manchas y zonas oscuras. Asimismo, la miel tiene el plus de hidratar y suavizar la dermis de forma natural.

Para emplear este método solo requieres una cucharada de miel y dos de bicarbonato de sodio. Realiza el mismo método que en el proceso anterior. Si quieres sumarle los beneficios astringentes del limón también puedes agregarlo. No olvides no excederte en el tiempo de aplicación.

¿Cómo aclarar la entrepierna con bicarbonato y agua de arroz?

El agua de arroz es muy utilizado para aclarar la piel del rostro, así que también podemos emplearlo en esta zona de la dermis. Mezcla dos cucharadas de bicarbonato de sodio con dos de agua de arroz y deja que actúe por varios minutos. Al final no olvides usar una crema hidratante y realizarte unos masajes relajantes.

Recuerda que antes de aplicarte este producto es importante que primero te hagas una pequeña prueba en una zona de tu piel para comprobar que no tienes ninguna irritación. Asimismo, te recomendamos dejar pasar al menos dos días entre cada tratamiento para no resecar la dermis. Y si bien estos remedios caseros pueden ayudarnos no debemos dejar de acudir a los especialistas, en este caso al dermatólogo.