¡Es momento de deshacerte de esas prendas que ya no usas! Sigue estos pasos

¿Ya no tienes espacio en tu clóset? Es probable, porque no quieres tirar tus prendas viejas. Lo sé, es difícil limpiar y organizar tu armario con tanta ropa acumulada. No obstante, cuando te decides no hay vuelta atrás, así que lee bien estos tips de moda para despedirte de esas piezas.

Toma en cuenta que lo barato sale caro y guardar tus prendas nuevamente podría traerte consecuencias. Por ejemplo, una mala organización de tu guardarropa o usar las mismas prendas cada semana por la misma razón. Ya no seas tan llorona, esta es la clave para saber si debes tirar o no esas prendas viejas.

Cómo te sientes al usar tus prendas

¿Estas prendas te hacen feliz o infeliz? Y no me refiero a que te hagan sentir triste al usarlas ¡nada que ver! Sino más bien a si te da igual usarla o la adoras con todo tu corazón para crear cualquier outfit. Uno de los pasos más importantes para saber si tienes que deshacerte de tus prendas viejas es saber si aún sientes amor por ellas o no

¿Están rotas?

Yo sé que los hoyos están de moda en algunas prendas pero, ¡no manches! A menos que quieras optar por el estilo grunge como lo hacía Kurt Cobain. Sin embargo, si esa no es tu idea, entonces ¿qué caso tiene guardar tus prendas viejas? Sé que les tienes cariño, pero déjalas ir. En el fondo sabes que debes tirar tus prendas viejas. Hazlo de una vez antes de que se acumulen más y más.

¿Todavía tienen color?

Las prendas sin color o con efecto deslavado no lucen muy bien, al contrario se ven apagadas, viejas y sin vida. No intentes revivir esta prenda si ya vivió toda su vida como debía. Créeme, una persona nota desde lejos cuando estás usando una prenda vieja. ¿En verdad quieres delatarte?

¿Aún te quedan?

Te queda apretada, aguada, floja, el elástico se estiró o el cierre se rompió.