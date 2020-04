¡Un pañuelo, 3 usos! Mira cómo llevarlo de diferentes formas en tus outfits

Los pañuelos son ese accesorio que puede que nos encante en algún momento, pero luego queremos dejarlos de lado porque pensamos que ya cumplió su ciclo o solo lo podemos llevar de una sola forma sin embargo, tienes que saber que puedes sacarle mucho más provecho.

Y es que este accesorio tiene más de una forma de llevarlo y lo mejor de todo es que te puede servir para diversas temporadas, por lo que no tendrás que guardarlo si pasamos de invierno a verano o viceversa. Así que, si no sabes cómo sacarle provecho a tu pañuelo, aquí te decimos cómo.

¿Cómo llevar un pañuelo en más de un look?

1. Como accesorio en la cabeza

Si te gusta llevar el cabello suelto, pero quieres agregarle algún accesorio al peinado, no dudes en probar con un pañuelo. La idea es que lo coloques en tu cabeza a manera de vincha, pero atándolo hacia atrás para tener el moño en ese lado. Inténtalo.

2. Como un top

Para esto debes asegurarte de que tu pañuelo sea lo suficientemente grande, no queremos que te sientas incómoda con este estilo. Así que, luego de verificar lo grande que es tu accesorio, es momento de probar diversas formas. Puedes apostar por el clásico frente triangular y agregarle una chaqueta, si no quieres parecer muy atrevida o apostar por un estilo cruzado.

3. En el cuello

Si eres de las chicas que prefiere los estilos clásicos y un tanto más recatados, no dudes en probar llevar este look en tu cuello. Es momento de recoger tu accesorio y ponerlo alrededor del cuello atado hacia el lado o adelante, como realmente te sientas más cómoda. Puedes apostar por un look de jean y este accesorio para realzar.

Tip extra: Una nueva forma de llevar el pañuelo

Pero, si aún no quieres atreverte a llevar tu pañuelo de alguna de estas formas, es momento de apostar por llevarlo como un complemento de tu accesorio, así que puedes agregarlo a tu cartera para darle un toque chic y distinto a tu look.