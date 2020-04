Anna Wintour luce más cómoda que nunca con la prenda que vamos a querer copiar

Anna Wintour es un ícono de la moda y las tendencias por lo que, muchas veces, lo que ella dice se convierte en ley de la moda, sin embargo acaba de sorprendernos al lucir una de las prendas que, no dudamos, más de una tienen en casa y cree que no es lo suficientemente estilizada para llevar en un look casual.

Es así que, como todos, la periodista, directora artística y editora general británica se encuentra en casa trabajando acatando el confinamiento para evitar el contagio por la propagación del coronavirus, razón por la cual no pudo evitar lucir esta cómoda prenda.

A través de una fotografía en Instagram, Anna Wintour llevó consigo un look en el que los pants se robaron la atención de todas las fans quienes, no dudamos, lo usan también en el home office.

A pesar que, en su momento, Karl Lagerfeld indicó que los pants son un símbolo de derrota, Anna acaba de demostrar todo lo contrario al llevarlo en un estilo relajado, pero con la elegancia que la caracteriza.

El cómodo look con pants de Anna Wintour

En este outfit, el rojo fue el color protagonista del estilo. Anna lleva consigo unos pants rojos con franja blanca al lado, realmente cómodos no podemos negar eso.

Para la parte alta, lo acompañó con un suéter de un tono rojo más escuro con líneas negras de forma horizontal, mangas largas y cuello redondo. Un estilo ideal para combinar la comodidad y mantenerse abrigada.

No podemos dejar de lado lo característico de Anna: unos lentes oscuros y su infaltable corte bob.

¿Cómo ser productiva trabajando desde casa?

Sí, los pants no deberán ser sinónimos de flojera, así que si no sabes como organizarte en este tiempo es ideal que trates de mantener tu rutina habitual, aunque no completamente, pues tendrás un poco más de tiempo disponible, como el que usas en el transporte.

Arréglate como lo haces habitualmente, esto ayudará a mejorar tu autoestima e incluso te motivará mucho más. Vístete cómoda, pero siempre con estilo y evita la trampa de solo hacerlo de la cintura para arriba y en las ocasiones en las que solo tengas videollamadas.