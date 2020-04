Selena Gomez y los mejores looks que llevó en su video Boyfriend

Cuando Selena Gomez reaparece, no hay forma de que pase desapercibida, es así que esta vez el videoclip Boyfriend está dando mucho de qué hablar. Esa así que esta vez nos ha sorprendido con una diversidad de looks que nos han dejado boquiabiertas.

Y es que, en la producción, Selena ha llevado una diversidad de outfis desde estilos clásicos hasta algunos más modernos demostrando que su estilo es camaleónico pero particular y siempre la hará brillar como ella misma sabe hacerlo.

Así que, aquí haremos un recuento de los tres mejores looks de Selena en su video clip de Boyfriend.

1. Abrigo Rojo

Para mostrar seriedad, seducción y elegancia, que mejor que acompañar el look con un abrigo largo de color rojo. La pieza ceñida al cuero con un cinturón perfecto para enmarcar la figura, lleva consigo un imponente escote en V, perfecto para una cita.

2. Brillante lentejuela

Si te gusta ir a algún lugar sin pasar desapercibida, los brillos son el elemento ideal para tu outfit. Así que, para una noche de fiesta, un ceñido y sensual vestido de lentejuelas es la prenda elegida. En imponente color rosa con escote en V y sin mangas, definitivamente Selena llegaba a deslumbrar.

3. Vestido Negro

Todo lo sensual está en estos looks y como no podía ser mejor, un vestido negro es esa prenda infaltable en el clóset y también en el video de Selena. Todas sabemos en un Little black dress es un básico de nuestro armario, por lo que ella decidió llevarlo con un pronunciado escote