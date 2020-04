lnstagram te muestra los zapatos de moda para esta primavera

Cuando tenemos home office y no tenemos que salir de casa o no tenemos ni programada una videollamada, puede resultar muy tentador permanece en ropa de dormir todo el día. “Total, si nadie me va a ver”, con frases como esta solemos justificar el quedarnos con esas prendas que tiene nombre propio: síndrome del pijama. El primer día, puede estar bien. El segundo, a lo mejor también. Pero cuando la situación se alarga y trabajas más días en casa, lo idílico deja de serlo.

No obstante, del pijama a los zapatos de tacón y los vestidos hay un gran salto. Un paso que, muchas amantes de la moda, ha demostrado haber dado con éxito. ¿Las razones? A falta de salidas, una buena cita contigo misma o tú pareja para ver películas o series u una rica cena es una buena idea.

Las it girls mostraron distintos outfits y estilo para armar sus atuendos, pero en el calzado tuvieron similares gustos. Sí, ya sabemos que usar tacones no es lo más ideal para estos de aislamiento, pero si deseas darte un gusto y sacar tu lado más glamoroso.

Ahora, lo que sí dimos cuenta es que el color que usaron las fashionistas no fue el clásico negro, sino fucsia un tono más vivo e ideal para climas cálidos como el verano y primavera.

Así que, prueba combinando unos stilettos de este color con tus outfits de primavera, pero si quieres ser más osada hazlo estaciones frías, verás que causarás sensación rebeldía.