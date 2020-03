Kimono, el complemento ideal para tus looks más cómodos en esta cuarentena

Las capas son una gran opción para esos días en los que el sol no brilla con mucha fuerza y el viento aparece por las tardes, pues tener capas en tu look podrá ayudarte a sentirte fresca cuando lo necesites y abrigada cuando haya un poco de bajas temperaturas.

Sin embargo, una de las capas preferidas son los kimonos, esta prenda es ideal para diversos looks y lo mejor de todo es que puedes usarla en estos días en los que vas a estar en casa con outfit cómodos y sencillos.

Kimono con Jumpsuit

Si los jumsuits son de tus favoritos, estamos seguras que un kimono le agregará el toque de color y contraste perfecto para darle vida a tu outfit. No dudes en probarlo y más si es con un estampado divertido.

Kimono con pantalón jean

Una de las prendas que no dejamos de usar son los jeans y si prefieres los tops de tiras, estamos seguras que puede llegar un momento en que sientas un poco de frío así que no dudes con completar tu look con un bien kimono, de color entero o estampado.

Kimono con short

Al igual que con los pantalones jeans, los shorts también son una gran opción si aún quieres mantenerte mucho más fresca y relajada. Juega con los colores y las texturas de las prendas para crear divertidos looks.

Kimonos con vestidos

Si eres fan de los vestidos, no dudamos que no dejes de usarlos, pero para las tardes un poco más frías puedes agregarle un divertido kimono. Si tu vestido es estampado, opta por un kimono de color entero o viceversa, evita que las prendas compitan entre sí.