¡Gran gesto! Joann Fabrics regala materiales a clientes para hacer mascarillas

A partir de esta semana, Joann Fabrics está regalando piezas de tela, elásticos y otros materiales necesarios a los clientes en sus tiendas de todo Estados Unidos para que puedan hacer máscaras y donarlas a los hospitales que lo necesiten, y así protegerse de contagiarse de coronavirus.

Además, compartió un tutorial que muestra cómo hacer las máscaras en el sitio web de la cadena de telas. Paralelamente, está iniciando aulas en las tiendas, con máquinas de coser e instrucciones, para aquellos que quieran ayudar a fabricar los productos. Las aulas se adherirán a las pautas de los CDC para el distanciamiento social, así como a los mandatos locales que limitan el número de personas que pueden reunirse en un grupo.

Asimismo, la empresa está trabajando con hospitales e instalaciones médicas más grandes para proporcionar materiales esenciales que incluyen tela, vinilo elástico y transparente.

En medio de la crisis del coronavirus, los médicos y las enfermeras se están quedando sin máscaras N95, que protegen contra las transmisiones de virus. En algunos casos, los trabajadores médicos se han visto obligados a desinfectar y reutilizar sus máscaras, en contra de las pautas de los CDC, mientras que otros han recurrido al uso de bufandas o pañuelos para protegerse la cara.

Los diseñadores de moda están ansiosos por combatir esta escasez, y muchos grandes nombres han ofrecido convertir sus cadenas de suministro, talleres y fábricas en operaciones dedicadas a la fabricación de suministros médicos, como máscaras faciales y batas de hospital. Christian Siriano, Brandon Maxwell y Prabal Gurung se encuentran entre los diseñadores con sede en Nueva York que han ofrecido sus servicios durante este tiempo sin precedentes.

El coronavirus, que causa la enfermedad COVID-19, ha infectado a más de 372,000 personas en todo el mundo y ha resultado en más de 16,300 muertes, según datos de Johns Hopkins. En los EE. UU., Más de 41,000 personas se han enfermado, y el número de muertes asciende a más de 500 a la fecha.

¿Qué es Joann Fabrics?

Jo-Ann Stores, Inc. es un minorista especializado estadounidense de artesanías y telas con sede en Hudson, Ohio. Opera las cadenas minoristas JOANN Fabrics and Crafts y Jo-Ann Etc. La sede de la compañía está ubicada en la antigua planta de General Motors Terex.

¿Cómo confeccionar mascarillas para donar a hospitales?