Tips para verse linda y no pasar desapercibida

Antes de cualquier tip o consejo de cómo lucirte con el mejor outfit o maquillaje, primero debes tener en cuenta que la actitud es sumamente importante. Sin actitud todo será en vano. Muchas personas pueden verse bien e incluso tener una presencia cautivadora, pero a la hora de hablar se les cae todo lo bonito.

Por eso deja que los demás te conozcan no solo por el buen maquillaje o mejores outfits sino también por tu buena onda.

¿Cómo tener una buena actitud con los demás?

Tener una buena actitud implica ser educado y empático con los demás. Donde sea que estés siempre demuestra educación; saluda y agradece. Demuestra que tu belleza exterior es igual a la interior.

Responde con una sonrisa y de forma adecuada cuando converses con alguien. Que tu voz se escuche, no hables bajito, eso demostrará inseguridad. Finalmente, lo más importante: cuando converses con alguien siempre mira a los ojos de la otra persona.

¿Cómo llamar la atención con nuestro outfit?

Después de tener este punto en cuenta, ya podemos pasar a los siguientes tips:

1- El color de nuestros outfits

Escoge colores que llamen la atención. Colores cálidos que no sean comunes. Puede ser un amarillo o naranja. Si incluyes esos tonos en tu outfit, ya sea, en prendas o vestidos, tenlo por seguro que los ojos estarán puestos en ti.

2- El maquillaje

Si has escogido colores cálidos en la vestimenta, procura que tu rostro no esté sobrecargado de colores. Ten cuidado, no exageres. Lo que sí puedes hacer es resaltar tu mirada y labios. Un buen labial y delineado negro en tus ojos. ¡Listo, nada más!

3- Los accesorios:

Los accesorios ayudan a darle más vida a tu outfit. Siempre es bueno llevarlo, aunque sea algo pequeño y ligero.

4- Bolso o cartera perfecta:

Los bolsos ayudan a verte más elegante y segura de ti misma. Definitivamente, es algo que no debes olvidar. Un bolso de color negro o marrón, en caso tu outfit sea de color cálido y en caso sea de color oscuro, entonces el bolso podría ser de color rojo. Procura siempre contrastar siempre los tonos.