Ya no tendrás que renunciar a los rizos naturales de tu cabello con estos cortes

Si tienes el cabello rizado y estás pensando en cambiar de look entonces tienes que revisar los siguientes estilos de corte de cabello que le van mejor a las chicas que tienen el pelo ondulado.

Ya no tendrás que lacear tu cabello para que se vea más ordenado pues con estos cortes de cabello versátiles y divertidos podrás sacar partido de tu melena XL.

Cabello largo y en capas

No tienes que ir por un corte muy radical para darle un twist a tu cabellera. Si has dejado crecer tu cabello lo suficiente para obtener un nuevo estilo entonces puedes comenzar con unas capas prominentes que le dan más movimiento.

Shag con rizos

Este corte es ideal si no cuentas con el tiempo suficiente para estar retocándolo y peinándolo por las mañanas.

Además, el corte shaggy te permite controlar el volumen de tu melena y, además, proyectar un estilo más potente y desenfadado. Eso sí, te recomendamos usar productos específicos para mantener los rizos bien definidos.

Media melena con flequillo

Ahora, si lo que buscas es un estilo más desafiante puedes añadirle a tu media melena un flequillo curly recto. No hace falta que el tamaño sea perfecto, la idea es que sea vea algo desordenado para crear ese look rebelde.

Pixie rizado

Si todo lo que has visto hasta ahora no te convence porque quieres algo más atrevido, tranquila, tenemos un as bajo la manga.

Para esta misión hemos encontrado un corte pixie con cabello ondulado que podría ser ese corte con el que destacar tu pelatzo rizado. Si a ti te gusta, hazlo, no dudes y empieza de nuevo con este look.