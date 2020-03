¡Protege e hidrata! Emilia Clarke ha revelado sus mejores secretos de belleza

Emilia Clarke de Yo antes de ti ha revelado todos los pasos que sigue al momento de realizar su rutina de belleza. Y es que luego de obtener el papel de Daenerys Targaryen en Juego de Tronos, por ejemplo, ha tenido que darle mayor importancia al cuidado de su piel y cabello.

Para la destacada actriz la belleza proviene de sentirse feliz por lo que debemos prestar atención también a nuestra alimentación y actividad física que realizamos. Sigue leyendo para conocer los 'beauty secrets' que aplica en su día a día para verse y sentirse sensacional.

1. Labios

Emilia Clarke no es de las mujeres que recurre constantemente al maquillaje; sin embargo, hay un producto que no puede dejar de lado. Nos referimos a la barra de labios. Emilia prefiere los colores intensos y uno de sus favoritos es el rojo pasión.

2. Cejas

La actriz cuenta que de niña su mamá le aconsejó no tocar sus cejas a pesar de las constantes burlas que podría recibir. Emilia le hizo caso y ahora sus cejas forman parte de uno de sus grandes atractivos. "Mi madre me puso tres reglas que no debía romper: no probar drogas, no tener relaciones sexuales y no tocar mis cejas", detalló. Además, le recomendó retocarlas con vaselina antes ir a dormir y afirma que aún sigue replicando ese truco.

3. Máscara de pestañas

El truco que la protagonista de Yo antes de ti siempre utiliza para destacar sus pestañas consiste en utilizar dos máscaras."Utilizo delineador líquido negro, porque el marrón me da aspecto de cansada, y mucha máscara de pestañas. Pero también tengo mi truco: uso dos máscaras diferentes, una que las alargue y separe y otra para dar espesor", reveló.

4. Cabello

Interpretar a Daenerys Targaryen en Juego de Tronos fue todo un reto para su cabellera pues tenía que teñirla constantemente lo que provocó que se deshidratara y debilitara. "No pasa un día sin que me aplique un buen producto de hidratación en el lavado y termine aplicando suero en las puntas. Por suerte, no se me llegó a quebrar del todo porque tengo un buen pelo. Ahora he vuelto a mi tono natural, ya que siento que ser rubia es estar constantemente usando un accesorio. No soy yo", comentó.

5. Piel

Su rutina es sencilla: limpiar, tonificar, hidratar, usar protección y no mucho maquillaje. Y confirmas, además, que otro aspecto que juega un rol muy importante son las horas de sueño. Una mala noche puede arruinar todo nuestro look. Cuando siente el rostro hinchado se aplica un masaje facial helado con un rodillo y prefiere usar fundas de seda para cubrir sus almohadas y así cuidar su piel.

6. Deporte y alimentación

Ella confiesa que es muy disciplinada en cuanto al deporte, sin embargo afirma que sigue y le funciona una rutina de entrenamiento corta, pero intensa. Y con respecto a su dieta ella sigue el método 'Clean and Lean'. "El 50% del plato está compuesto por frutas y verduras; el 25% por granos integrales y el otro 25% de proteína de pescado, pollo y legumbres".