Emilia Clarke tiene el traje de estampado tartán que podemos llevar a todos lados

Emilia Clarke siempre apuesta por piezas clásicas y que la hagan realzar, por esta razón, esta vez apostó por un estilo que ya conocemos y que nos encanta ver en ella.

Se trata del traje tweed, un conjunto icónico de Chanel que no ha hecho más que reconfirmar que este estilo nunca pasará de moda y se convertirá en nuestro favorito.

Aunque a primera vista parece que estuviéramos frente a un vestido, realmente se trata de un traje de dos piezas. Compuesto por un saco y una falda de la firma Chanel de la colección ready to war Primavera Verano 2020.

Emilia, fiel a su estilo, no hizo más que llevar estas piezas acompañadas de unos zapatos de tacón y rayas en color negro, para no quitarle el protagonismo a su look. Los tonos iban entre los rojos y negros en el look de saco con cuello camisero y mangas cortas.

No recargó el outfit, pues solo le agregó un bolso de mano, junto a unos pendientes platas, nada más que quite el protagonismo a su atuendo. Si de maquillaje y peinado hablamos, decidió llevar el cabello completamente suelto, con una raya al medio para continuar con el estilo clásico que la caracteriza.

Además de un makeup básico y sencillo donde el delineado fue el protagonista. De esta manera, Emilia Clake, nos muestra que los básicos siempre son los que nos salvarán en cualquier ocasión.