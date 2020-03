Kim y Kourtney Kardashian llevan el látex como todas unas reinas de belleza

Las hermanas Kim y Kourtney Kardashian nos acaban de regalar una lección de cómo llevar el látex en un total look y no fallar con él.

Sabemos perfectamente que los riesgos son parte de la familia Kardashian, por ello es que ellas no temen en atreverse a lucir impactantes estilos y esta vez lo hicieron con un total look de látex, perfecto para no pasar desapercibidas.

Las hermanas asistieron al desfile de la temporada otoño-invierno 2020 de la marca francesa Balmain que se dio cita en la Semana de la Moda de París.

Por ello y como no era menos de esperarse apostaron por un imponente estilo en el que el color marrón y el látex se convirtieron en los protagonistas.

El traje de Kim estaba compuesto de más de un detalle, lo que lo hacían brillar aún más. Completamente ceñido de la cintura hacia abajo, con hombreras overzise, además de drapeado y plisado en la parte alta y un detalle que se amarra en la cintura, perfecto para enmarcarla.

Por otro lado, Kourtney Kardashian, decidió llevar un enterizo de látex en un tono de marrón oscuro. Esta pieza también llevaba las hombreras completamente marcadas, de mangas largas y ceñidas al cuerpo, perfecto para tener la figura marcada, sin más detalles. Sin embargo, ella prefirió complementarlo con unas botas altas de color negro, perfectas para crear un contraste.

¿Kim y Kourtney se pelean en su reality?

En el adelanto de la nueva temporada de Keeping up with the Kardashians que se estrenará el 26 de marzo de este año, podemos observar un momento de tensión en el que las hermanas Kim y Kourtney terminan en un enfrentamiento que se sale de control y ambas terminan con golpes.

Mira el video del adelanto aquí de la nueva temporada aquí