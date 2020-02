Jennifer Lopez y los looks con los que conquistó a Hollywood en los Premios Oscar [FOTOS]

Jennifer Lopez nos ha cautivado en más de una ocasión con los vestidos y looks que elige para eventos internacionales como los Premios Oscar, los Globos de Oro o incluso los Premios Bafta. Y si bien la actriz de orígenes puertorriqueños no ha logrado todavía ser nominada a los Premios Oscar, estamos seguros que este domingo nos regalará un look elegante y lleno de estilo como ya nos tiene acostumbrados.

La intérprete de Jenny from the block había sido nominada para los Globos de Oro y los Premios SAG por lo que se esperaba que por primera vez se hiciera de un lugar en la lista de nominados a esta importante premiación. Tal parece que la actuación que realizó en la película Hustlers no fue suficiente para los jurados de la Academia. Sin embargo, ello no impedirá seguramente verla brillar una vez más en la alfombra roja.

Y es que JLo ha participado en la premiación de los Premios Oscar, al menos como invitada, desde 1997. Por lo que su presencia desde ese año es casi infaltable. Con el pasar de los años ha ido variando un tanto su estilo y ha adoptado diversos looks. Aunque en los últimos años ha preferido recoger su cabello con moños altos o colas altas para darle a sus looks un estilo de reina o princesa.

PUEDES LEER: Jennifer Lopez: las veces que deslumbró con total looks white

NO TE PIERDAS: JLo y Shakira hipnotizaron el Super Bowl con cabelleras largas y onduladas

Así que si quieres revisar todos los vestidos y peinados que JLo ha lucido a lo largo de su carrera artística en la alfombra roja de los Premios Oscar dale click a nuestra fotogalería.