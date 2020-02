Shakira y el look con el que demuestra que los básicos nunca fallan [FOTOS]

Aunque la hemos podido ver con extravagantes o excéntricos looks, esta ves Shakira ha demostrado que los básicos también pueden ser los protagonistas de un outfit para una conferencia de prensa.

Sabemos perfectamente que existen algunas prendas que deben ser las básicas en nuestro armario para crear looks de último momento o para balancear algunas prendas que pueden ser muy excéntricas.

Sin embargo, Shakira nos ha dado cátedra de estilo al llevar prendas básicas en su outfit para la conferencia del Super Bowl.

Y es que la cantante no tuvo mejor elección que llevar unos jeans de color negro y con rasgado en la rodilla, ese estilo que no pasa de moda. La prenda la acompañó con un polo blanco con un gran estampado de rosas en la parte delantera.

Pero, el toque distinto del look fueron los zapatos, ya que para darle un toque sofisticado, apostó por llevar unos botines blancos de un estilo acharolado que le daban el punto exacto de estilismo a su outfit.

De esta forma, Shakira demuestra que, los básicos siempre deben estar en nuestro armario y son la clave perfecta para no fallar con un look cuando no sabemos que llevar o, simplemente queremos estar cómodas pero con estilo.