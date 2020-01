Jennifer Lopez deslumbra en las calles con un vestido cow print que te encantará

Jennifer Lopez es una reina del buen vestir y el estilo, por lo que cada vez que la vemos luce radiante y espectacular con sus looks. Así que, en esta oportunidad no podría hacer más que robar nuestras miradas con un look black and white en el que el estampado que usa es el protagonista.

JLo, encanta con su estilo y esta vez volvió a sorprendernos. Un look casual fue el que lució y se trata de un vestido cow print con largo que tapa las rodillas. Suelto y de mangas largas el mismo que acompañó con unas botas cuero negras y tacón fino.

Uno de los detalles que hacer relucir el vestido es el cinturón ancho con hebilla dorada, que es una clave para enmarcar la figura que todas deberíamos probar al menos una vez.

Pero eso no fue todo, sino que también le agregó un pequeño bolso con el mismo estampado que incluso podemos confundirlo si no vemos a detalle el outfit.

Así es como Jennifer Lopez vuelve a deslumbrarnos con un estilismo único y con una sola prenda que destaca por el estampado y que, no dudamos, se convierta en una de las más pedidas de la temporada.