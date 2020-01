Jennifer Lopez tiene el corte ideal para lucir rejuvenecida y estilizada a los 50

Jennifer Lopez siempre se encarga de regalarnos algunos outfits o looks que amamos replicar, pero esta vez apareció con un nuevo corte de cabello con que muestra que podemos seguir luciendo radiantes a los 50.

Y es que en una sesión fotográfica para una reconocida marca, la cantante y actriz apareció con un nuevo estilo en el cabello que nos ha encantado y con el que nos muestra que a los 50 podemos segur luciendo jóvenes y radiantes.

Para esta temporada primavera-verano en la que el sol se encuentra en todo su esplendor, que mejor que lucir un estilo mucho más fresco.

Es así que, la diva del Bronx, no tuvo mejor idea que apostar por el corte bob, si ese estilo en el que el cabello reduce su medida y muestra que, a los 50, podemos lucir con completa seguridad nuestro rostro, cuello y escote.

Además, la melena rizada de JLo, ayuda a que su estilo esté lleno de volumen y movimiento lo que la hace lucir más fresca y divertida.

Esta no es la primera vez que Jennifer apuesta por arriesgados estilos, tanto así que, no nos sorprenderemos, si más adelante una nueva forma de lucir alguna prenda o un nuevo corte sea parte de su look.