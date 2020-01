Kylie Jenner impacta con apretado vestido y look 'total black'

A Kylie Jenner le encanta deleitar a todos sus seguidores con las impactantes fotos que sube en su cuenta de Instagram y esta vez no fue la excepción. La milmillonaria modelo compartió una imagen en la que lució un look total black muy al estilo de su madre Kris Jenner.

Y es que la joven celebridad, quien siempre se encuentra a la vanguardia de las tendencias y los detalles en el mundo de la moda, goza de un estilo muy particular y sofisticado para vestir.

En la imagen, Kylie supo cómo destacar su figura curvilínea y voluptuosa. Es así que optó por usar un vestido corto negro ceñido que combinó muy bien con unas gafas oscuras, unas botas altas hasta la rodilla y una cartera minimalista.

Pero, ¿qué es lo que hace que se asemeje a un look que su madre también podría usar en cualquier programa de Keeping Up with the Kardashians? Pues el gusto que ambas comparten de lucir looks ‘total black’. A su madre se le podía ver con blazers negro, pantalones negros de cuero y las infaltables gafas oscuras.

Es así que, como si el tiempo no hubiera pasado, madre e hija podrían intercambiar este outfit y continuar derrochando sensualidad y glamour.

Cabe destacar que Kylie es también una empresaria que ha sabido hacerse de una gran fortuna que está valorizada en 1 650 millones de dólares aproximadamente. Actualmente tiene dos líneas de productos de belleza: Kylie Cosmetis y Kylie Skin.