Salma Hayek deslumbra con un vestido que puedes llevar en invierno y verano

En los Globos de Oro, Salma nos sorprendió con un vestido de infarto, días después imponiendo tendencia con el estampado tartán y ahora con un vestido que es ideal para llevarlo en cualquier época del año.

Sí, y es la productora mexicana puede usar esta misma prenda en el frío de Nueva York o en el cálido clima de México. Y lo mejor de todo es que se trata de una prenda que todas podemos animarnos a llevar.

Es así que en su aparición en Goodmorning America, la actriz no tuvo mejor idea que lucir un vestido amarillo que llega por abajo de las rodillas y que se abotona por completo de la parte delantera.

Pero eso no es todo, pues para completar el look no tuvo reparos en añadirle un cinturón que ayuda a enmarcar su figura. sin embargo para convertirlo en un outfit de invierno, que mejor que llevar un imponente abrigo en color blanco que contrasta perfecto, junto a unas botas altas en color café.

El vestido es el protagonista del look, el mismo que puede ser fácilmente adaptado para un outfit de verano si dejamos de lado el abrigo y cambiamos las botas por sandalias de plataforma o algún zapato de ligero tacón.