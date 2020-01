Angelina Jolie muestra cuáles son los zapatos ideales para combinar con leggings

Es cierto que Angelina Jolie pocas veces va con las tendencias, es más común que ella las imponga y esta vez lo hizo con un look que todas podemos usar en esta temporada.

Aunque algunas veces puede lucir muy elegante y sofisticada, existen ocasiones en las que puede lucir realmente cómoda, pero igual con mucho estilo y glamour.

Sabemos muy bien que las leggings son esa prenda básica que siempre encontraremos en nuestro armario, por lo que muchas veces la hemos llevado junto a botas en el invierno, pero si no sabes como usarlas en esta temporada, Angelina nos da los zapatos clave para hacerlo.

Además de comodidad, te darán un plus en el look y se tratan de unas balerinas en color nude, si color nude para destacar en el verano. ¿Lo particular del par? Unas ondas que acompañan todo el calzado y que lo hacen lucir mucho más romántico.

Y si te preguntas por qué en tono nude, esto es porque este color es ideal para ayudar a alargar las piernas y estilizar tu figura.

Aunque las balerinas pasaron a segundo plano con la llegada de las zapatillas, es así como Angelina las regresa a las tendencias con este sencillo outfit para un día casual.