Viaja con su perro en avión, le obligan ponerlo en la bodega y este llega sin vida

Indignación en redes sociales provocó el caso de María Fernanda Echeverry, quien dio a conocer el drama que le tocó vivir en un reciente viaje en avión: no le permitieron que su perro volara con ella, la obligaron a llevarla en la bodega y se la devolvieron cadáver. El lamentable hecho tuvo lugar durante un vuelo comercial que cubría la ruta Puerto Asís-Cali (Colombia).

De acuerdo a la explicación de la joven, el pasado 13 de enero se disponía a viajar junto a Homero, su mascota, pero cuando llegó al aeropuerto, la aerolínea EasyFly le comunicó que no podía llevar al can con ella por políticas del vuelo.

"Compré el ticket aclarando que viajaba única y exclusivamente con mi perrito, llego al aeropuerto donde me manifiestan que no puedo viajar con él, jamás nos separábamos, siempre viajaba conmigo las horas que fuese necesario y por políticas de la empresa me hicieron cambiar el modo de viaje de mi mascota", argumentó la joven, quien busca justicia para su amado Homero.

Para solucionar el inconveniente, le propusieron llevar a Homero en una valija-jaula que iría en la bodega del avión. A María no le quedó de otra que acatar la disposición de la empresa.

Sin otra salida, el perro tuvo que viajar en la bodega al interior de en un guacal para caninos, pero cuando llegaron a su destino, la chica se enteró de la peor noticia: su fiel compañero había perdido la vida durante el vuelo.

"Lamentablemente al llegar a mi destino me encuentro con que mi mascota había fallecido, cuando me bajé del avión corrí a verlo para recibirlo con ansias y me encuentro con una escena impactante, estaba debajo de todas las maletas sin vida, no lo ubicaron como debían y no le dieron el espacio suficiente para poder respirar", escribió María mediante su perfil de Instagram.

"En ese instante supe que mi bebé no había sido fijado adecuadamente y puesto en un lugar donde pudiera llegar a salvo, es más ni siquiera me dieron explicaciones de su muerte, simplemente me lo entregaron como cualquier objeto más, evadiendo cualquier tipo de responsabilidad", acotó la joven, quien aseguró que no descansará hasta sentenciar a los culpables no solo por Homero, sino que por muchas otras mascotas que han pasado por una situación similar.