Caballo queda suspendido en el aire por llevar un carro con sobrepeso

Un caballo quedó suspendido en el aire por cargar una carreta con sobrepeso en Bairro Salesianos, en Juazeiro do Norte, Brasil. El hecho ocurrió el martes 27 de octubre y fue fotografiado y denunciado por parte de un conductor que transitaba por esa zona. La denuncia fue elevada a la policía ambiental.

Un equipo del Batallón de Policía Ambiental de Juazeiro do Norte encontró que el animal transportaba una pesada carga de ladrillos en el carruaje.



De acuerdo con el Sargento Marcos A. Silva, de la Policía Ambiental, el propietario de la acémila fue identificado y notificado para presentarse en la comisaría. El caso fue remitido a la Policía Civil de Ceará, que abrirá una investigación, reportó G1.

(Foto: G1)

El sargento afirmó que solo con el análisis de un veterinario se puede comprobar si el animal ha sufrido algún tipo de maltrato. Sin embargo, el caballo fue liberado después del lamentable incidente.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Juazeiro do Norte comunicó que "se evaluó el estado físico del animal y no se encontraron signos de agresión, así como el animal no se encontraba en situación de desnutrición, por lo que aparentemente mostraba un buen estado de salud".

(Foto: Pixabay)

En un esfuerzo conjunto del Batallón de Policía Ambiental, Semasp y Amaju se logró identificar al dueño del animal. "El equipo instruyó preventivamente al dueño de no caminar con exceso de peso sobre el animal porque si se viera así, se podría caracterizar el maltrato ilícito", explicó la administración municipal.

La Secretaría de Seguridad de Ceará también habló, asegurando que los carreteros que estaban con el animal le dijeron a la policía que el incidente ocurrió por un problema en el arnés del carrito y una pendiente en el suelo.

(Foto: Pixabay)

De acuerdo con el secretario, el caballo no mostró signos aparentes de agresión, y la Policía Militar instruyó a los responsables sobre los cuidados que debían tener con los animales.

"En el lugar también estuvieron representantes de entidades de defensa animal de la región. Se registró un informe policial (BO) ante la Policía Regional de Juazeiro do Norte, que investiga el caso. El gobierno de la ciudad registrará a todos los trabajadores de esta rama, que ayudará en las inspecciones", dice la nota de la secretaría.

(Foto: Pixabay)

Si se corrobora que existe maltrato contra el caballo, la ley establece una pena de dos a cinco años de prisión en caso de condena. La pena se incrementa de un sexto a un tercio si el delito causa la muerte del animal, según las normas de esa región.