Hombre enfrenta a dueño de perro que vivía encadenado a un cruel destino

Aún existe la esperanza de sensibilizar a las personas. La reciente historia es un ejemplo palpable de cómo una simple acción puede cambiar el destino de los indefensos animales, que en muchas ocasiones, suelen estar bajo el "cuidado" de amos equivocadas.

Mediante la cuenta de Facebook de El Dodo se publicaron las emotivas imágenes del can que fue bautizado como Django. El perro vivió toda su vida atado a unas cadenas, al interior de una pequeña choza, rodeado de sus excretas y sin una alimentación adecuada.

Sin pensarlo dos veces, el hombre de buen corazón encaró al dueño del animal.

"Le dije al dueño: '¿por qué tu perro está en tan malas condiciones?' 'Quiero llevarme el perro de aquí', le dije. Pero él me dijo ' yo amo a mi perro'. Le respondí: 'esto no es amor'. Ese lugar no es para que viva ningún animal", explicó, con evidente molestia, el rescatista.

¿Y cómo no iba estar iracundo? El perro apenas se podía mantener en pie, pues tenía evidentes signos de desnutrición, además de las heridas causadas por estar un área no apta para la vivencia de ninguna ser vivo.

En ese contexto, el hombre manifestó que cuando ve a un perro atado a cadenas, se enoja con facilidad y busca la forma de darle una nueva oportunidad al animal.

Tal como se muestra en el material audiovisual publicado en Facebook, el rescatista se puso fuerte y rescató al temeroso can. Posteriormente, lo trasladó a una veterinaria para brindarle las atenciones debidas, pues el peludo necesitaba con urgencia ser curado y alimentado adecuadamente.

Hombre rescata a perro que vivió encadenado toda su vida

El can estaba muy flaco, sin pelo y con un aspecto de haber tenido una miserable vida a lado de esa persona que pregonaba amarlo.

Después de ser rescatado, alimentado, curado sus heridas físicas y ponerse a buen recaudo, el perro luce totalmente irreconocible. El peludo es otro: luce feliz, bien cuidado y con ganas de disfrutar la vida a lado de las personas que le brindan muchísimo amor.

En solo tres meses se pudo apreciar su recuperación. Ahora, el hermoso Django vive en un albergue junto a otros perros, esperando a que una familia lo pueda adoptar.