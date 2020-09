Perrita víctima de maltrato animal tiene una segunda oportunidad para ser feliz

En redes sociales circulaban imágenes de la dueña de esta perrita que la golpeaba contra el piso por hacer sus necesidades en el "lugar incorrecto". Después de hacerse pública esta denuncia, miembros del refugio "La Tropa de Isra" fueron a su rescate.

Situaciones irritantes ocurren a diario y no por eso debemos dejar que pasen por alto, sobre todo cuando se trata de maltrato animal, porque no solo los de la calle pueden pasar por de todo, sino que en muchos casos son los propios dueños "responsables" de estos peludos quienes son protagonistas.

Así ocurrió con una mujer en España, después de que fuera captada golpeando contra al suelo a su pequeña perrita, pues la excusa fue porque esta se había hecho sus necesidades en el interior de la vivienda. El momento indignante fue grabado por una vecina y denunciado en redes sociales.

En el video – que ahora fue eliminado de redes sociales – se podía escuchar como la ama del perro le increpa a su vecina que se meta en sus asuntos y que la deje en paz, porque el peludo es un "asqueroso", mientras se acerca a la esquina donde el animal se había acurrucado del susto.

(Foto: La Tropa de Isra)

En tanto, la mujer que captó la escena le recriminó a la ama del perro, tal como se apreciaba en el video que fue eliminado de redes sociales, debido a su alto nivel de crueldad.

"Uy, por favor. Oiga, esto es maltrato animal. Y la estoy grabando. No se puede tirar a un perro así. Es normal lo que hace si no lo saca a la calle. Si no puede tenerlo, llévelo a una protectora de animales", se le escucha decir a la testigo.

A pesar de que la dueña de la mascota no enmendó su error, gracias a la denuncia en redes sociales, la perrita logró ser rescatada y fue llevada del hogar de la mujer por los responsables del refugio de animales "La Tropa de Isra".

Debido a la preocupación de un centenar de personas que estuvieron atentos al caso de la, ahora llamada "Lana", desde el refugio decidieron hacer una publicación en el que contaron cómo se encontraba el can después de ser llevada a un veterinario.

(Foto: La Tropa de Isra)

"¡Hola, amigos! Os contamos el día de 'Lana', la perrita de Sevilla, que así la hemos bautizado. Lana llegó ayer bastante asustada, presentaba dolor abdominal en la zona de las costillas, hoy hemos vuelto con ella a la clínica donde se le ha revisado, se ha realizado estudio radiológico sin presentar rotura alguna. Hoy hemos sufrido con ella un ataque de pánico, se ha puesto súper nerviosa, totalmente rígida. Se le ha comprado pienso y latas, adjuntamos la factura por si alguien quiere ayudar con sus gastos", escribieron desde "La Tropa de Isra".

Actualmente la perrita llamada 'Lana' se encuentra segura en el albergue, esperando encontrar un hogar que le pueda hacer feliz con mucho amor, cuidado y alimentación.