Perro y su dueño con cáncer mueren el mismo día con una hora y media de diferencia

Un hombre llamado Daniel Hove y su perro Gunner fallecieron el mismo día. Un hecho que entristeció a miles de internautas en YouTube, pues el papá humano partió de este mundo a la hora y media luego de su mascota.

Daniel y su perrito vivían en Prescott, Estados Unidos, donde el dueño se dedicó a ser un valiente bombero y exmiembro de la Fuerza Área. Lamentablemente, el dueño del animal fue diagnosticado con cáncer de páncreas hace 9 años.

El perro labrador Gunner llegó a la vida del valeroso anciano, ambos vivían muy felices. Sin embargo, cuando el animal cumplió 11 años empezó a sufrir una rara enfermedad que le afectaba a sus extremidades y no podía moverse con facilidad.

De acuerdo con el medio Kare11 en YouTube, Healther Nicoletti, hija del amo de Gunner, mencionó que "ambos eran mejores amigos, cazaban juntos e iban juntos a todas partes".

"Cuando mi papá se agitaba, el perro se agitaba, mi papá estaba inquieto, el perro estaba inquieto. Mi papá no respondía, el perro igual. Así que una vez que vimos cómo estaba el perro, ya no se movía mucho, no lo hacía bien, sabíamos que se acercaba", añadió Nicoletti.

Finalmente, la hija de Daniel Hove señaló que el veterinario del perro le dijo que lo mejor era que durmieran al can para disminuir el sufrimiento y murió el pasado 18 de mayo.

Bombero estadounidense y su perro