Falleció Bob, el gato callejero que salvó la vida de un músico drogadicto

La mayoría no entiende cuál es el papel que desempeña un animal en una familia humana. Además de los fuertes vínculos que pueden crean entre los miembros del hogar, los gatos y perros pueden cambiarnos la vida por completo.

Un claro ejemplo fue el de James Bowen, un joven británico que abusaba de los estupefacientes, el alcohol y no tenía sentido su vida para seguir viviendo, no hasta que conociera al solitario felino pelirrojo, a quien le puso Bob. Desde su primer encuentro, ambos no volvieron a separarse nunca más.

James Bowen era un joven que padecía de depresión, esquizofrenia y de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Sobrevivía de la caridad de las personas en la calle, mientras mostrada su destreza con su instrumento. El dinero recaudado también le servía para comprar drogas y alcohol, se encontraba inmerso en ese tormentoso mundo.

Su vida tenía un solo ritmo: tocar para obtener dinero, comer, drogarse, emborracharse y dormir en donde le diera la noche. Las cosas para el británico cambiaron de un día a otro, cuando el felino se cruzó en su camino. De inmediato, el artista quedó rendido ante el encanto del gato y desde entonces compartieron una y mil aventuras.

Bob hizo que su amo deje las drogas y la bebida, para que luego ordenara su vida con un fin común. Buscando ayuda, James logró que se le permitiera plasmar sus vivencias junto a su amigo en un libro, la propuesta fue aceptada. El ejemplar estuvo más de un año entre los primeros puestos en la lista de los más vendidos del Reino Unido. Todos estaban tan maravillados con la trama que incluso se adaptó al cine, siendo protagonista el propio Bob.

"Somos dos almas heridas que buscaban alguien en quien confiar, y nos encontramos el uno al otro”(...)”Algo bueno he tenido que hacer, porque Bob vino a mí. Mi vida cambió gracias a él. Vino y me pidió ayuda, y él me necesitaba más a mí de lo que yo necesitaba abusar mi propio cuerpo. Bob es la razón por la que me levanto todos los días. Él es quien me ha dado la dirección correcta para vivir mi vida. Es como una historia de amor”, manifestó Bowen durante una entrevista realizada hace algunos años.

Tras 14 años de vida, el triste anunció se dio el pasado 16 de junio a través de las redes oficiales del gato, llenando de tristeza a los amantes de los animales. James, ahora de 33 años, deberá continuar solo, pero mantiene su promesa y asegura que Bob fue un minino feliz que vio de cerca la fama y sintió el cariño de todos los que lo llegaron a conocer.

“Bob me salvó la vida, es tan simple como eso. Me dio mucho más que compañía. Con él a mi lado encontré la dirección y el propósito en la vida que había perdido”, dice James, “El éxito que conseguimos juntos a través de nuestros libros y películas fue milagroso. Conoció a miles de personas, afectó a millones de vidas. Nunca ha habido un gato como él, y nunca lo habrá. Siento que se ha ido la luz de mi vida. Nunca le olvidaré”, expresó el fiel amigo de Bob.