Perro rescatado por infante de la Marina murió en sus brazos tras encontrar veterinarias cerradas

La historia compartida por el teniente primero de la Marina de Guerra del Perú (MGP), Italo Aranda, y su fiel amigo Pirata conmovió a miles de usuarios en Facebook y otras redes sociales.

Ellos se conocieron a inicios de la cuarentena por coronavirus en el Perú. El perro llamado Pirata solía acompañar al noble infante durante su servicio. Lamentablemente, una combi atropelló al indefenso animal en la carretera Panamericana Norte.

En ese preciso instante, el valiente miembro de las fuerzas armadas fue al socorro del animal, quien no dudó para ayudarlo y llevarlo a un especialista veterinario para que lo pudieran salvar.

"Hubo un señor que lo sacó porque no quería que haya tráfico de combis. El perrito todavía estaba con vida, en ese momento lo he cargado y he llevado a una veterinaria, lo rezaba porque sentía que estaba sufriendo, yo sentía que el perrito perdía la vida", contó el marino Italo Aranda a ATV Noticias.

Wapa, este hecho entristeció a cientos de internautas de diferentes plataformas digitales, ya que el perro falleció en los brazos de su amigo marino. Aranda encontró cuatro veterinarias cerradas, así que nadie los pudo ayudar.