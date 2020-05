Tiene 17 años y ya abrió un refugio para animales abandonados

Muchos animales se encuentran deambulando por las calles buscando una familia que les brinde un hogar y ellos a cambio dar mucho amor. En medio de esta triste realidad, un joven de tan solo 17 años hice algo realmente ejemplar y que hoy conquista Instagram.

Para este joven de 17 años llamado Eduardo Caiado no existen barreras cuando se trata de ayudar a los animales y decidió hacer algo por los animalitos que no tienen hogar ni alimentos.

Cabe mencionar que, Eduardo de Anápolis, Brasil, siempre ha sentido amor por los animales, sobre todo por aquellos que han sido abandonados en la calle. Por ello, desde que tiene 9 años ha rescatado animales y ahora con la ayuda de su familia pudo tener su propio refugio, el Instituto EduPaçoca.

“Intento hacer de este mundo un lugar mejor. Y sé que el milagro que la gente le pide a Dios está en la acción que se realiza a diario, ya sea alimentar a un perro callejero o ayudar a una persona mayor escribiendo algunas cartas. Este año, implementé un gran sueño de construir mi instituto. Alquilé una casa y tengo patrocinadores que ayudan con los gastos”, explica Eduardo a Bored Panda.

“Voy allí todos los días. A veces hago autostop, a veces monto en bicicleta durante 30 kilómetros, pero nunca me quejo porque siempre fue lo que soñé. No quiero un depósito de perros, sino un hogar. Quiero que sepan que incluso si no son adoptados, estarán conmigo hasta que envejezcan y mueran”, agregó el noble joven.

“En esos años de alimentar animales en las calles, me di cuenta de que tienen sentimientos muy similares a los nuestros. Hay un perro llamado Baiano que siempre me trae regalos: una botella, un tazón o una hoja. Tuve la idea de crear un lugar diferente. Una guardería con colores, juguetes, recreación, actividades, música, baile, fiestas temáticas y cumpleaños”, contó el joven sobre el sueño de ayudar a través de su fundación.

En tan solo 1 mes desde la creación de fundación, ya ha rescatado a 22 perros y 4 gatos. Ahora el objetivo es que cada uno de estos bellos animales consiga una familia.