Joaquin Phoenix, el protector de los animales: rescata a una vaca y su cría del matadero

Hace unas semanas, luego de ser galardonado en los Oscar 2020, Joaquin Phoenix brindó un pequeño discurso sobre cómo maneja su labor de ‘embajador animal’ luego de hacerse público un video en YouTube donde aparece salvando a una vaca y su cría.

“Pensamos que tenemos derecho a inseminar artificialmente a una vaca, y cuando pare, le arrebatamos a su cría, aunque sus gritos de angustia sean inconfundibles. Luego tomamos la leche que está destinada a su ternero y la ponemos en nuestro café y nuestros cereales”, manifestó el actor estadounidense.

Ahora, la organización sin ánimo de lucro Farm Sanctuary, difundió un clip en sus redes sociales donde se observa al intérprete del Joker rescatando a una vaca llamada Liberty y a su primogénito de nombre Indigo, del matadero Pico Rivera, en California.

El ganador a “Mejor Actor” en la máxima gala del cine no se quedó callado y mientras cargaba al ternero soltó algunas palabras: “Nunca pensé que encontraría la amistad en un matadero, pero al conocer a Anthony (Di Maria, presidente del matadero) y abrirle mi corazón, me he dado cuenta de que puede que tengamos más cosas en común que diferencias”.

Asimismo, el mandamás del lugar reconoció que “cuando una vaca da a luz a un ternero en su propiedad, se niega a separarlos”, palabras que cayeron muy bien en Joaquin Phoenix.

“Sin su acto de amabilidad, Liberty y su bebé Indigo habría sufrido una muerte terrible”, aseguró el Joker en el video de YouTube difundido por Farm Sanctuary.

“Aunque continuaremos luchando por la libertad de todos los animales que sufren estos sistemas opresivos, tenemos que tomarnos una pausa para reconocer y celebrar las victorias, y a la gente que ayuda a conseguirlas”, fueron las últimas palabras de Joaquin Phoenix.