Pitbull decide romper las reglas de la casa y se mete sin permiso a la cama de su dueña

En casa siempre deben existir las reglas de convivencia, pero cuando se comparte techo con animales es muy difícil que estas normas se cumplan al 100%. Tal como le pasa a Helen cada mañana luego de publicar un video en YouTube donde demuestra ser invadida por sus mascotas.

La madre adoptiva tiene muchas variantes de cuatro patas en su hogar y llegar a un acuerdo con todos es muy difícil, sobre todo si tienes a un pitbull muy rebelde bajo tu cuidado.

Sharky se ha convertido en un cachorro que no le gusta seguir las reglas y siempre está haciendo lo que quiere. La última indicación que le dio Helen fue de no subirse a su cama, pero, como dicen: “Le entró por una oreja y le salió por la otra”.

La baja temperatura que hay dentro de la casa parece no gustarle al pitbull, quien, a pesar de tener una colcha, no se siente muy abrigado que digamos y por eso busca un lugar más cálido: la cama de su dueña.

A pesar de ser echado en reiteradas oportunidades por Helen, el travieso amigo de cuatro patas no tuvo mejor idea que montar una tripulación para invadir el lugar de descanso de su madre humana para que poco a poco vaya cediendo, tal como se observa en el video de YouTube.

"Me despierto cubierta de animales, básicamente no hay lugar para dormir, pero me encanta", puso la dueña de Sharky en la descripción del material audiovisual.

El clip publicado en YouTube cuenta con 48 mil visitas y cientos de comentarios, donde los cibernautas destacaron la “felicidad de los animales” por tener un hogar donde están siendo bien tratados.