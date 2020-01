Colombia: hombre desalmado utiliza a su perrito para cargar costales

Muchos casos de maltrato animal circulan en las redes sociales, algunas veces se logra hacer justicia gracias a la rápida acción de las autoridades. Sin embargo, no siempre hay un final feliz en cada historia que vemos en Facebook u otras redes sociales.

A continuación, te compartimos el caso de un perrito de raza Pitbull que llamó la atención de los pobladores de Itagüi en Colombia. Ellos fueron testigos del maltrato animal que padecía la mascota mientras llevaba en su lomo varios costales de su dueño.

Según la usuaria que compartió la publicación viral en Facebook, se logra ver al perrito muy cansado y sediento, ya que su dueño lo obliga a trabajar bajo el sol sin importarle su estado de salud.

Los perros tienen almohadillas y algunos veterinarios han mencionado en entrevistas a la revista Wapa que "no se deben exponer al sol, ya que puede ocasionar quemaduras o infecciones por caminar en el pavimento".

Este hecho indignó a muchas personas en Facebook, varias personas esperan que el perrito sea auxiliado por las autoridades locales en Colombia.

“Las paticas se le doblaban de lo cansado que iba, le dijeron que dejara de ser conchudo que no hiciera eso y él muy groseramente respondió que no les importaba que el perro cargaba no sé cuántas pesas, pero muy claramente se ve que el perro lo ponen a trabajar todo el tiempo”, indicó la internauta Valeria en Facebook.

Wapa, si conoces algún caso de maltrato animal, toma evidencias del hecho como fotos y videos y acude a la comisaría más cercana. ¡Ayudemos siempre a los más indefensos!