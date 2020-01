Perro permanece al lado de su dueño que había muerto hace una semana

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Y está más que confirmado luego que Paul, un Owtscharka de Asia Central, encontrara el cuerpo sin vida de su padre adoptivo. Un video en YouTube muestra el cambio que atravesó el can de 7 años.

En 2019, la policía fue alertada del deceso de una persona en el patio de una casa. Se trataba a de Hesse, un hombre que solo vivía con su perro alemán, quien permaneció siempre al lado de su amo pese a estar en malas condiciones.

Paul estaba desnutrido y deshidratado, pero aun así nunca le hizo daño a su difunto padre. El can no se atrevió a morder ni arrancarle un pedazo de carne a pesar que tenía la oportunidad, y eso demuestra que los animales pueden ser más bueno que el propio ser humano.

El perro fue llevado al refugio de protección animal de Kelkheim, sin saber cuál sería su reacción y cómo asimilaría tener una nueva familia. Luego de ser puesto en adopción, fue descrito como “un perro faldero gigante y muy amoroso, pero con la necesidad de ser activo y comprometido”.

No tuvo que pasar más de un mes para que Paul fuera reubicado y encontrara un hogar para siempre. Pero antes de ser entregado, a la nueva familia se le advirtió que al can no le gustaban los gatos y que tenían que lidiar con eso.

“¡A Paul no le gustan los gatos! Su raza figura como un perro guardián del ganado y, por lo tanto, se requiere un certificado de experiencia correspondiente para el futuro propietario".