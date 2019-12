Golden Retriever salva a gatito callejero que estaba al borde la muerte [VIDEO]

Un clip de YouTube ha sumado más de un millón de reproducciones en menos de una semana debido al noble gesto de un Golden Retriever con un pequeño gato que estuvo cerca de morir por falta de cuidado.

Con signos de tener pocos meses de vida, un felino se encontraba deambulando por las calles en busca de comida y su aspecto sucio y letárgico no daban buenos indicios de salud. Un día ya no podía más y se acostó en la vereda, como síntoma de que no podía con su vida.

Sin embargo, como un ángel de la guarda, apareció un Golden Retriever. A principio el indefenso animal pensaba que iba a ser atacado por el perro, pero fue todo lo contrario.

Como se sabe los Golden Retriever son amigables y amorosos, este can no fue la excepción. El amigo de cuatro patas recogió al pequeño animal y lo llevó en su boca hasta la casa de su amo.

Al llegar, el dueño y amante de los animales le brindó ayuda de inmediato brindándole un biberón con leche para que pueda alimentarse.

El señor está optando por cuidar al felino hasta que se esté completamente recuperado; mientras tanto ha formado una bonita amistad con Doggo, a quien debe estar agradecido por salvarle la vida.

El Golden Retriever actúa como la figura materna del gatito: ayudándolo a ponerse de pie cuando tropieza y manteniéndolo caliente por la noche.