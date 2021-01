Cinco consejos para que tu reloj no se dañe durante el verano

La llegada del verano anima a las personas a realizar deportes al aire libre o a escapar de la ciudad, eso sí, respetando el distanciamiento social y el adecuado uso de la mascarilla. Durante esta temporada, uno de los accesorios básicos e indispensables que siempre nos acompañan son nuestros relojes. Sin embargo, al realizar distintas actividades estilo ‘outdoor’ están expuestos a factores como el sol, el agua y la tierra que pueden perjudicar su vida útil.

En ese sentido, los expertos de G-SHOCK, marca de relojes más resistentes del mundo, comparten una guía de cuidados para prevenir daños y mantener en buen estado tu reloj.

1. Para limpiarlo, puedes mezclar agua y jabón, y frotar la solución con un paño suave. Luego, con un paño seco, realiza una limpieza final para evitar que queden residuos químicos o de agua. De esta manera, podrás conservar a la perfección el brillo y las características estéticas del reloj.

2. En caso de que tu reloj tenga correas de cuero, evita que entren en contacto con el agua, con sustancias grasas o con cosméticos, así como una exposición muy prolongada al sol para prevenir el desgaste o la pérdida de color.

3. Después de hacer deporte en la piscina o el mar, limpia el reloj con agua dulce para retirar restos de sal o de cloro, sobre todo si la correa es de metal. De esta manera se evita la aparición de óxido y/o ruptura de los pasadores. Para ello, debes utilizar un cepillo de cerdas suaves y detergente neutro para aislar completamente toda la suciedad. Si guardas el reloj, este debe estar completamente seco.

4. Aléjalo de temperaturas extremas, estas pueden afectar el funcionamiento del reloj. El vapor puede producir problemas en las pantallas y temperaturas menores a 0 grados pueden causar dificultad en la lectura. Si te gusta realizar actividades en lugares fríos, puedes encontrar modelos G-SHOCK que tienen resistencia a bajas temperaturas de entre -10 y -20 ºC.

5. Mantén tu reloj alejado del magnetismo. Este es un detalle que casi no se tiene en cuenta, pero puede generar problemas en el desempeño del reloj. Si percibes algún desfase en su funcionamiento, es posible que esté magnetizado. Esto puede pasar si expones el reloj a smartphones, televisores y otros electrodomésticos. Sin embargo, no es de alarmarse, ya que no se dañan considerablemente y se pueden volver a desimantar. Esto le ocurre, sobre todo, a los relojes vintage.

Si eres una persona que ama tener distintos modelos de relojes y le gusta llevarlos a todas partes, es importante que cuando los traslades cuentes con un estuche resistente que los mantenga protegidos.