Cinco consejos de oro para emprendedores del inversionista Robert Herjavec

Robert Herjavec es conocido en la actualidad como uno de los inversores de “Shark Tank” de la cadena ABC, aunque no siempre tuvo una vida cómoda.

De acuerdo al portal Celebrity Net Worth Herjavec posee una fortuna de $200 millones, sin embargo, para lograr ser millonario tuvo que superar momentos muy difíciles.

Su vida es bastante inspiradora para muchos ya que Herjavec huyó de Croacia con una maleta en la mano y 20 dólares.

Junto a su familia vivió 18 meses en el sótano de un amigo mientras reconstruían su vida en Estados Unidos.

Cinco consejos para emprendedores de Shark Tank

El ahora Shark Tank compartió su Top 5 de recomendaciones para emprendedores que pueden servirte de mucho. ¡Atenta y toma nota!

No busques iniciar un negocio, busca un problema:

"Mucha gente piensa "ah, tengo que protagonizar un negocio para hacer esto o aquello".

Las mejores empresas son aquellas que encuentran un problema, así que consejo número uno, encuentra un problema y resuélvelo".

Preguntar a un cliente

Preguntar a un cliente (que paga). La gente tiene un miedo mortal al rechazo prefieren aceptar un falso "sí" que un verdadero "no".

Obtenga la verdad. Es mejor tener el corazón roto por adelantado antes de invertir mucho dinero en él.

Pagar el alquiler

Asegúrese de tener suficiente dinero en efectivo para pagar el alquiler, porque va a tomar mucho tiempo para que una empresa genere efectivo.

Mi papá siempre decía: "Es bueno soñar, es bueno querer ser grande, pero regla número uno: "Pagar el alquiler".

Estrecha tu enfoque

No intentes hacer veinte cosas, si deseas construir un gran negocio, sé genial en una cosa, en esa única cosa que sabes hacer bien y te gusta. Cuanto más estrecho sea el nicho, más experiencia debe tener.

Muévete rápido

"Si vas a competir en un gran mercado, ¡muévete rápido! Si te mueves rápido, no podrán atraparte.

Antes de comenzar mi propio negocio, pensé que entendía el movimiento rápido, y de lo que me di cuenta cuando comencé mi negocio es que eres responsable de todo.

El café no llega a tiempo: tú eres el responsable. No hay papel higiénico: tú eres el responsable.

Nadie limpió mi escritorio: soy responsable de ello. Entonces, ser un gran emprendedor se trata de comprimir el tiempo".

Aprender a moverse rápidamente es una de las cosas más importantes que puede hacer el propietario de una empresa para cubrir la mayor cantidad de terreno posible en un entorno intensamente competitivo.