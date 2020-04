Semana Santa: ¿Planes cancelados? ¡Aprovecha y escucha los mejores podcasts de viajes!

La mente juega un papel poderoso en todo momento. No sólo para pasar la cuarentena de la manera más agradable, si no para incorporar nuevas actividades -si es que antes no lo has hecho- y explorar en el rubro que más te gusta.

Viajar en tiempos de cuarentena puede ser posible gracias a estos podcasts, conoce cuáles son los mejores.

(Foto/whatsup)

1. Levando Anclas con Roge Blasco

https://bit.ly/2R6ixfg

Al igual que las radionovelas, ahora podrás enrumbar en un viaje gracias a la imaginación e invitación de Levando Anclas.

Podrás visitar diferentes lugares gracias a las voces que narran diferentes vivencias y aventuras a través de protagonistas. Los sonidos juegan un papel definitivo, permitiendo a los oyentes a transportarse a cada uno de los lugares que se mencionan en el programa.

2. Radio Viajera - Diferentes bloggers viajeros

Si estás planeando un viaje, te recomendamos escuchar las secuencias de Radio Viajera.

Encontrarás la voz de la experiencia de diferentes bloggers especialistas en el rubro turístico a través de la la primera productora de podcasts de viaje y la primera radio de viajes en español.

Para escuchar ingresa al siguiente link: https://bit.ly/3aESeor

(Foto/ondacero)

3. Paralelo 20 por Marcial Corrale

En referencia a los paralelos que cruzó Cristóbal Colón al momento de descubrir América es que este sitio lleva ese nombre.

Para bien de los apasionados por viajar, llegan las conversaciones de un grupo de profesionales del sector turismo, periodistas y viajeros de corazón.

Los sábados y domingos, podrás escuchar historias fascinates de actualidad relacionados al mundo de los viajes.

Para escuchar ingresa al siguiente link: https://bit.ly/3dQ22Ow

4. Gente Viajera por Esther Eiros

La experiencia desde la experiencia. Cada viaje es una aventura única y el trabajo de los viajeros que trabajan para este portal los ha hecho merecedores de diferentes premios y distinciones.

Escucha los podcast de Gente Viajera y aprovecha sus miles de recomendaciones acertadas sobre viajes a diferentes destinos de Europa y el mundo.

Para escuchar ingresa al siguiente link: https://bit.ly/3aCTxU