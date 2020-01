Exponen colección "Manos Sabias" en el Boulevard de Asia

Con el objetivo de compartir la cultura de nuestros pueblos originarios "Manos Sabias", la colección de textiles andinos del sur del Perú reunidos durante 45 años por la artista Ester Ventura, se expone desde el 15 de enero al 12 de abril en el Boulevard de Asia, ubicado en el km 97.5 de la Panamericana Sur.

En esta exposición en la que se podrá conocer los entrañables secretos que esconde cada uno de estos tejidos elaborados entre 1900 y 1960, estará abierta al público todo el verano para observar la belleza de textura y colores de estos telares.

“Tengo el privilegio de exponer, en ese espacio público, parte de la colección que he formado y de ese modo, responder a la necesidad que tengo de compartir lo que he aprendido acerca de la cultura de nuestros pueblos originarios, aún vigentes hasta hoy en día. Cada uno de ellos expresa un mensaje preciso. No existe nada colocado al azar. Desentrañar este lenguaje ha sido el motivo central de la investigación que se ha llevado a cabo”, comentó Ester Ventura.

“Manos Sabias” es un grupo de tejidos de origen quechua y aymara con técnicas oriundas de éstas comunidades. Estas piezas han sido tejidas en lana de oveja, llama, alpaca o vicuña y teñidas con extractos naturales provenientes de plantas, minerales o insectos. Algunas piezas han sido elaboradas con fines rituales y usadas sólo por sacerdotes nativos. Otras han formado parte de la vestimenta de hombres, mujeres y niños.

“Estoy interesada en que esta colección, que representa un legado, inspire a las generaciones venideras y que, guiadas por su interés, se erijan en los futuros guardianes de este tesoro de nuestra cultura…y, de ese modo, puedan seguir descubriendo los mensajes ocultos que cada textil guarda”, agregó.

La exhibición podrá ser encontrada desde el 15 de enero en el Boulevard de Asia, ubicado en el km 97.5 de la Panamericana Sur.

Con esta iniciativa, el Boulevard de Asia busca ofrecer una propuesta artística y cultural a los veraneantes para que así, puedan conocer un aspecto de los múltiples prodigios que esconde nuestra vasta cultura peruana.

(Fuente: Andina)