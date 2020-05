Mayo: El amor llegará para estos signos del zodiaco ¡Por fin!

Estos signos del zodiaco conocerán por fin el amor que tanto estaban esperando. Su alma gemela, media naranja o como quieran llamarlo, ya está en camino. Este mes será sorprendente para ustedes ¡Buena suerte!

Atenta a las señales que te manda el destino porque cuando esa persona se acerque a ti quedarás atraído por sus encantos. Mayo es tuyo así que aprovéchalo. Finalmente, tú serás quien decidirá a dónde va y con quién va a dar el siguiente paso.

Signos que se enamorarán en mayo del 2020

Los nacidos en tauro están listos para entregarse al misterioso mundo del amor. Están esperando una relación nueva y seria, por lo que, pondrán todo de sí para fortalecer ese vínculo amoroso con esa persona.

Las personas del signo sagitario a estas alturas han aprendido mucho y están listos para no volver a cometer errores del pasado. Se ganaron varias experiencias así que ... ¡a darle con todo!

Los acuarianos pronto conocerán a un nuevo amor que les hará sentir lo que nunca nadie logró. Ya no te aferrarás a nadie del pasado, no tienes por qué hacerlo. Es momento de recibir a esa nueva persona con la mejor de las ganas.

Los nacidos en virgo tendrán de nuevo a alguien del pasado y te demostrará que es la persona correcta, así que, es momento de corregir tus errores y darte cuenta de lo que tienes a lado.

Oración para atraer al amor de tu vida

Relájate, concéntrate y reza la siguiente oración:

“San Antonio bendito, San Antonio poderoso, concédeme esta gracia que te pido concédeme el amor de (aquí se dice el nombre completo de la persona que se deseas) que regrese a mi sin miedos ni dudas que me ame con la fuerza del verdadero amor que jamás se separe de mí.

San Antonio bendito dame lo que tanto ansío no me abandones y ayúdame con tu gracia y tu fuerza San Antonio bendito, San Antonio poderoso tu que todo lo puede, tu que todo lo logras, concédeme esta petición desesperada que regrese a mí (se vuelve a repetir el nombre de la persona que deseamos recuperar) que nunca se aleje ni me abandone que la fuerza del amor nos envuelva y nada ni nadie lo pueda romper”