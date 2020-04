¿Eres tú? Comprueba si eres tú la mujer más difícil de caer en las riendas del amor según su signo zodiacal

¿Es la fuerza de su signo zodiacal? Aunque seamos conocidas como el sexo soñador y romántico, sucede que hay un grupo de mujeres que no lo demuestran así. La forma en que lo podemos saber es gracias al horóscopo. Comprueba si eres parte de esta lista.

No necesariamente porque una mujer sea fría querrá decir que no tenga sentimientos y no quiera enamorarse. Puede haber otras características dentro de su personalidad que la convierta en un ser más realista y fuerte en el mundo del amor.

La mujer de signo acuario es difícil en el amor

Prefieren disfrutar de su libertad, ir de un lado a otro sin ataduras. Les encanta ser independientes y piensan más en cumplir sus sueños u objetivos que en otras cosas.

Pero eso no es todo, las mujeres de signo acuario tienen mucha fortaleza que lo combinan muy bien con su lado creativo. También disfrutan mucho de los retos de la vida. Gracias a esto, ellas son muy constantes en lo que hacen. Su astucia es increíble.

Dado que, tienen un gado intelectual muy alto no se conforman con lo primero ni con poco. Siempre esperan más. Tampoco suelen ceder mucho, prefieren dominar la situación.

Y el lado que las perjudica es que suelen abandonar la relación si ya no hay nada que puedan hacer o están cansadas de lo mismo. No esperan ser las salvadoras de la relación ni cambiar a su pareja. Lo tienen muy claro ¿Interesante no?

Mujeres prácticas en el amor

De este modo, la mujer de acuario resuelve cada situación de una forma muy práctica que no tiene que echarse a pensar en probabilidades o dudas. Simplemente van y actúan. Y si tienen que irse de un lugar donde no la quieren lo hacen. Las cosas a medias no van con ellas.

Por lo tanto, ellas son muy prácticas, no pierden el tiempo en complicaciones. Como lo dije en un párrafo anterior “prefieren dominar”. Si no tienen el control del asunto entonces se irán.