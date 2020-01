Horóscopo semanal de Jhan Sandoval para Libra del 6 al 12 de enero del 2020

Jhan Sandoval revela el horóscopo semanal del signo zodiacal de Libra desde el 6 al 12 de enero. Descubre cómo le irá a las personas de este signo en el amor, la salud y el trabajo.

También puedes consultar el horóscopo diario de Jhan Sandoval, el cual se realiza día a día para conocer lo que el futuro depara para ti.

Libra en el trabajo

Momento favorable para obtener satisfacciones a través de tu trabajo. Todo lo relacionado con viajes, cambios y traslados estará bien aspectado. Podrás recuperar el entusiasmo que habías perdido para desarrollar tus labores con buena predisposición. Alguien buscará de tus servicios por un éxito alcanzado.

Libra en el amor

La nostalgia podría envolverte en este día debido a los recuerdos que aún no has podido borrar de esa persona. Es posible que intentes caer nuevamente en una situación emocional que no te de la seguridad de hacia dónde camina en realidad. Define tus emociones ante de actuar como si lo tuvieras claro.

Libra en el dinero

Una situación que se presente con el extranjero te traerá ingresos económicos. Tendrás que tener cuidado de posibles disputas por dinero que se puedan presentar. Algo ira germinando de manera positiva. No te aceleres en inversiones que no sean necesarias en este momento. Evita desestabilizarte.

Compatibilidad de Libra

Compatibilidad del signo zodiacal de Libra en el Horóscopo semanal de Jhan Sandoval. Los librianos son equilibrados y adoran las cosas sofisticadas y con clase, así que un Leo sería el amigo ideal para un Libra, ya que también disfruta de los lujos y cosas refinadas.

¿Qué signo zodiacal soy?

Se denomina Astrología al estudio de la posición y los movimientos de los astros, además de su influencia en las personas y los acontecimientos del mundo. Por ende, en el horóscopo occidental tenemos 12 signos zodiacales que están distribuidos en todo el año.

Para conocer a qué signo del zodiaco perteneces te mostramos la siguiente tabla:

¿Quién es Jhan Sandoval?

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Del 2006 hasta el 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires CABA.

Se inició como columnista del diario La República en el año 2008 en donde presenta el horóscopo diario hasta la actualidad y desde hace tres años colabora para Revista Wapa, donde tiene su programa Señales con Jhan Sandoval.