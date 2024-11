La psicoterapeuta Liliana Tuñoque , de la Clínica Internacional , sostiene que la respuesta es negativa. Según ella, no se puede ser realmente feliz con la persona que fue la causa del sufrimiento en la relación anterior. Este nuevo vínculo, explica, se construye sobre las bases del dolor y la traición, lo que puede complicar el camino hacia la felicidad. “Ese ‘sentimiento’ nació del sufrimiento de la pareja anterior y, si hay hijos de por medio, también del sufrimiento de ellos”, señala Tuñoque.

No obstante, la experiencia demuestra que no todos los casos son iguales. La psicóloga Omayra Rivera subraya que el éxito de estas relaciones depende de múltiples factores, incluyendo el grado de madurez, la confianza y el nivel de compromiso entre las parejas. “Apoyarse en el amor que los une no será suficiente. Deberán enfrentar muchos ‘fantasmas’”, advierte, haciendo referencia a temores como el miedo a la traición, la posibilidad de que la persona vuelva con su pareja anterior, y la desconfianza que puede surgir tras un engaño.