Yiddá Eslava está en el ojo de la tormenta y esta vez no sería por una polémica con Julián Zucchi. El portal ‘Instarándula’ compartió el testimonio de una emprendedora que acusó en sus redes sociales a la actriz nacional de incumplir con el supuesto canje publicitario que habían pactado y advirtió a otras madres emprendedoras a no confiar en esta. ¿Qué pasó?

¿Qué pasó entre la emprendedora y Yiddá Eslava?

Karla Álvarez, una madre emprendedora, acusó a Yiddá Eslava de no cumplir un acuerdo publicitario al que habían llegado en mayo de 2024. La dueña del negocio ‘ChokoMarce’ publicó un video en sus redes sociales que fue compartido por Samuel Suárez de ‘Instarándula’, en el que contó la amarga experiencia que habría vivido con la exchica reality.

Luego de enviarle uno de sus productos, la emprendedora relató que la actriz no cumplió con promocionarlos en sus redes, pese a que los recibió de forma gratuita como parte de un canje publicitario que Yiddá no habría cumplido, tras casi un año.

Álvarez intentó conversar con la expareja de Julián Zucchi en dos ocasiones, pero esta no recibió una respuesta que justificara cuándo cumpliría con el acuerdo. “Bueno, la verdad no pensaba grabar este video, pero no quiero que le pase a nadie más”, comenzó diciendo.

“Hice malabares, mil cosas para poder cumplir con esta persona, porque era algo que estaba esperando hace mucho tiempo, le llevé lo que me pidió, lo recibió antes del Día de la Madre y estamos 2 de enero del 2025 y hasta el día de hoy nada. Muy aparte de lo que invertí, del tiempo y el dinero, me siento decepcionada, me dolió muchísimo”, comentó.

“Nunca publicó nada, yo le escribí 2 meses después y solo me contestó: ‘ Lo voy a verificar’, luego le escribí en octubre, también me dijo lo mismo”, sostuvo, explicando que Yiddá afirmó haber grabado el video, pero nunca lo publicó.

“Tú puedes grabar el video, pero otra cosa es que lo subas a redes, nunca más respondió (…) fue la señora Yiddá Eslava, Han pasado muchísimos meses. Las personas que saben de esto me dicen: ‘Dilo’, porque cuántas mamás confiarán en ella y les pasará lo mismo, pero se quedarán calladas. Sé que esto puede generar reacciones diversas, pero lo hago para que no le vuelva a pasar a nadie. Quizá fue mi mala suerte, pero ahora sé con quién no contar”, precisó.

¿Qué dijo Yiddá Eslava tras acusaciones de emprendedora?

A través de Instagram, Yiddá Eslava se pronunció y desmintió a la emprendedora, asegurando que no se trataba de un canje, sino de una ayuda que ella ofreció a madres emprendedoras para que estas le enviaran sus productos y a cambio esta grabaría videos para ella.

“En mayo tuve todas las buenas intenciones de ayudar a 15 mamás emprendedoras, terminé aceptando 30 por temas personales no llegué a publicar todos los videos, pero sí se grabaron y se les compartió a todas para que ellas puedan ir publicándolo. Muchas entendieron y se fue publicando, otras tomaron actitudes a pesar de mantener comunicación y compartirles el video y ojo, no se les cobró ni un sol, y se les mandó un video de 1 minuto bien filmado y todo, pero bueno, prefiero empezar el año publicando todos los videos que quedaron”, expresó.