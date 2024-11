A través de sus historias de Instagram, la joven escribió: “¡Lo logramos! Tengo demasiados sentimientos encontrados, me siento muy feliz y agradecida con la vida, con mi familia, con mis amigas lindas que me acompañaron todos estos años, viviendo en tiempo real los parciales y finales conmigo. Los adoro, nada de esto sería posible sin su amor y apoyo”, escribió en un video donde se le ve sacar del sobre con emoción su título.

“Y llegó el gran día. ¡Por fin titulada! Tengo tanto que agradecer. Ha sido un camino largo pero muy bonito, la etapa universitaria me marcó bastante, aprendí muchísimo tanto de mis profesores como de mis compañeros, hice amigas maravillosas, y disfruté cada ciclo, realmente me encuentro súper agradecida con mis padres porque sin ellos esto jamás hubiera podido hacerse realidad, ellos me dieron las alas y siempre me apoyaron en cada decisión, cada paso y me impulsaron a cumplir cada meta y sueño”, escribió al inicio de su texto.