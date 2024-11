Pamela Franco no escapó de la fuerte inseguridad que azota al Perú con las extorsiones . La cantante de cumbia se pronunció en redes sociales el pasado 16 de noviembre anunciando su decisión de cancelar uno de sus conciertos en Arequipa a solo horas de presentarse, esto, tras recibir un mensaje de extorsionadores. ¿Cuáles fueron las amenazas que recibió la artista?

Mediante un extenso comunicado en Instagram, la exintegrante de Alma Bella se pronunció explicando la razón por la que no se presentaría en la ‘Ciudad Blanca’, ya que los mensajes extorsivos que recibió no solo la ponían en peligro a ella, sino a su orquesta y al público que asistiese a su concierto, resaltando, además, que el local donde se presentaría no contaba con las medidas de seguridad necesaria si se llegase a presentar un atentado en el lugar.